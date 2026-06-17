Пас не спас

Сборная Португалии и ее легенда Криштиану Роналду стартовали на североамериканском чемпионате с очень неожиданной осечки. Очень неожиданной — потому, что команда ДР Конго, котировавшаяся как явный аутсайдер группы K, в матче с ее явным фаворитом не расклеилась, пропустив ранний гол, и ничью — 1:1 — не выстрадала, а честно заслужила даже более острой, чем португальская, игрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и ДР Конго

Фото: Pedro Nunes / Reuters Матч чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и ДР Конго

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Понять тех, для кого от хьюстонского матча повеяло тоской вскоре после его начала, можно. Португальцы забили очень быстрый — едва не уложившись в пять минут — гол, когда на навес Педру Нету выскочил шустрый Жуан Невеш. Их соперники, казалось, почти случайно, через межконтинентальные стыки прорвавшиеся на чемпионат мира, выглядели слишком неуклюжими, чтобы представить их отвечающими пощечиной на пощечину. Мяч у сборной Португалии держался так, что уже к середине первого тайма в ее активе были три сотни точных передач — безумная цифра. А у отдельного взятого Витиньи, основного разводящего, их набралось за пятьдесят. В общем, попахивало тем, что на днях устроили немцы, тоже рано отличившиеся, решившей, раз уж терять нечего, нестись вперед делегации из Кюрасао. Трепкой попахивало. А не драматичным сюжетом из встречи, в которой сборная Кабо-Верде сдержала испанцев, не пропустив на старте.

И какой интригой остается наслаждаться? Ах, есть же 41-летний Криштиану Роналду! Но что-то не похоже, что он собирается повторять подвиги Лионеля Месси в матче с алжирцами. Оценить его роль способен разве что какой-нибудь въедливый исследователь тактических построений, с удовольствием отмечающий, как далеко вперед, за линию офсайда все время забирается легенда. Растягивает наверняка таким образом конголезскую оборону. Может, и толковый ход, каким бы со стороны бесполезным ни смотрелся… Но сердцу хочется все-таки чего-то повкуснее, наподобие того, что вытворял Месси.

Искры от бутс Роналду полетели, лишь когда он понесся к рефери Абдулрахману Аль-Джассиму пихать ему за желтую карточку Бернарду Силве.

Но не так проста оказалась сборная ДР Конго. И португальцы, кажется, не сразу это осознали. На серию очень недурных конголезских прорывов, на неприятный удар рядом со стойкой Йоана Виссы они отреагировали как-то чересчур хладнокровно. Моська полает на слона — и успокоится. А мы опять заберем мяч, опять будем пасовать, опять будем ломиться в чужую штрафную с помощью резвых и техничных фланговых игроков. Обязательно когда-нибудь хлипкий заборчик во второй раз рухнет.

А он поскрипывал, но держался. И в Криштиану Роналду все никак не просыпался активный центрфорвард. И стандарты у португальцев не шли, хотя над ними в сборной трудится приглашенный ее наставником Роберто Мартинесом чуть ли не лучший в мире спец по этому футбольному элементу Остин Макфи.

Да нет, явно нарывались португальцы на что-то нехорошее. И нарвались в компенсированное к первому тайму время. Конголезцы, когда истекли «базовые» 45 минут, прибавили, как прибавляют стайеры, услышав гонг, возвещающий, что впереди последний 400-метровый круг по стадиону. Значит, пора перестать играться в прятки, отсиживаться за спинами оппонентов. Надо мчать во весь опор, не экономя силы.

Сборная ДР Конго, уже успевшая показать, что, если бы на мировом первенстве среди участников проводили бонусное состязание в эстафете 4 х 100 м, наверняка была бы среди сильнейших, насела на португальцев так лихо, что на ее месте несложно было представить, скажем, испанцев или французов.

Все вылилось в подачу верхом Артура Масуаку и космический прыжок Йоана Виссы. Прошедший сезон должен был стать для него, перешедшего из «Брентфорда» в могучий «Ньюкасл» в ранге очень эффективного бомбардира, прорывным, триумфальным, но превратился в сплошной кошмар из-за травмы колена. Почти не играл. Зато приберег триумф для главного турнира. Его удар головой принес сборной ДР Конго первый гол на чемпионатах мира. Ее единственным первенством до сих пор было то, что состоялось в 1974 году. Но на нем команда, представлявшая страну, тогда называвшуюся Заиром, не забивала, только пропускала. Много пропускала.

А чудеса и не думали заканчиваться после перерыва. Сборная ДР Конго продолжала терзать португальцев, нагло наплевав на репутацию противников, их талант. Талант ведь можно иногда сломать грубой силой, как в эпизоде, в котором плечистый Седрик Бакамбу, отпихнув Бруну Фернандеша плечом, отобрал у него мяч и пробил с убойной дистанции. Вратарь Диогу Кошта португальцев не выручил — выручила стойка.

Сборная Португалии соорудила наконец нечто опасное у конголезских ворот, когда позади осталась половинка второго тайма. Мяч наконец кое-как продрался к Криштиану Роналду, долго существовавшему в режиме знаменитого суслика: из того, что его не видно, еще не следует, что суслика нет. Передача была скверная, и Роналду промазал. Но хотя бы попытка.

Роберто Мартинес пытался все исправить глубиной своего состава, выпуская на поле классных игроков — Нельсона Семеду, Рафаэля Леана, Гонсалу Рамуша — и не трогая Роналду… Классные игроки вроде бы помогали добавить давления. Но ко всему успели приспособиться, приноровиться конголезцы, ничем их было уже не напугать. Довели матч до почетнейшей ничьей даже без особого напряга.

Алексей Доспехов