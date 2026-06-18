Задержки выплат Wildberries затронули 76% продавцов
Доля селлеров, сталкивающихся с задержками выплат на Wildberries, за год выросла с 30% до 76%, подсчитали аналитики сервиса «Точка сверки» (входит в GoOmni). Для 17,5% предпринимателей просрочка превысила три недели. Средний срок вывода средств сейчас составляет 26–30 дней после завершения расчетного периода против 21 дня годом ранее.
В Wildberries пояснили “Ъ”, что выплаты осуществляются в рамках установленных регламентов, а задержки носят технический характер и не являются системными. Однако в апреле Федеральная антимонопольная служба выдала платформе предупреждение за увеличение сроков выплат, ухудшившее финансовое положение продавцов. Сейчас ведомство работает над исполнением предупреждения.
Продавцы компенсируют задержки платным экспресс-выводом: его доля в структуре выплат выросла с 13% в начале года до 33,6% в апреле. Эксперты связывают увеличение сроков расчета с дорогими кредитами: платформы используют поставщиков как источник оборотного капитала. По данным «Точки сверки», на Ozon задержки единичны — средний срок получения средств составляет 17 дней против 22 год назад. В конце прошлого года Wildberries анонсировал мотивационную систему для селлеров с возвратом части комиссии, но выплаты до сих пор не состоялись. Обновленный срок их получения — после 13 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».
Проблема задержек выплат Wildberries продавцам обострилась после того, как в марте маркетплейс сначала увеличил сроки выплат с одной недели до месяца, а затем начал задерживать средства «по техническим причинам». Эти задержки и увеличение сроков выплат стали причиной предупреждения, выданного Wildberries Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в апреле, где регулятор потребовал устранить нарушения до 15 мая 2026 года. ФАС также ранее обращала внимание на навязывание невыгодных условий продавцам и устанавливала коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon на рынке, что сделало ее активным надзорным органом в вопросах взаимоотношений маркетплейсов с партнерами.
Задержки выплат не являются новой проблемой для Wildberries. Ранее, весной 2023 года, владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) также объявляли забастовки из-за введенных компанией штрафов и требовали вернуть списанные деньги. Тогда Wildberries отменила более 10 тысяч штрафов и обещала улучшить сервис по их арбитражу. Проблемы с задержками выплат негативно сказываются на селлерах, вынуждая их брать на себя дополнительные издержки, например, оплачивая услугу экспресс-вывода средств, доля которой заметно выросла.