Задержки выплат Wildberries затронули 76% продавцов

Доля селлеров, сталкивающихся с задержками выплат на Wildberries, за год выросла с 30% до 76%, подсчитали аналитики сервиса «Точка сверки» (входит в GoOmni). Для 17,5% предпринимателей просрочка превысила три недели. Средний срок вывода средств сейчас составляет 26–30 дней после завершения расчетного периода против 21 дня годом ранее.

В Wildberries пояснили “Ъ”, что выплаты осуществляются в рамках установленных регламентов, а задержки носят технический характер и не являются системными. Однако в апреле Федеральная антимонопольная служба выдала платформе предупреждение за увеличение сроков выплат, ухудшившее финансовое положение продавцов. Сейчас ведомство работает над исполнением предупреждения.

Продавцы компенсируют задержки платным экспресс-выводом: его доля в структуре выплат выросла с 13% в начале года до 33,6% в апреле. Эксперты связывают увеличение сроков расчета с дорогими кредитами: платформы используют поставщиков как источник оборотного капитала. По данным «Точки сверки», на Ozon задержки единичны — средний срок получения средств составляет 17 дней против 22 год назад. В конце прошлого года Wildberries анонсировал мотивационную систему для селлеров с возвратом части комиссии, но выплаты до сих пор не состоялись. Обновленный срок их получения — после 13 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оборотная сторона продаж».