Американские горки для американской ставки

22 мая в Белом доме Кевин Уорш будет приведен к присяге в качестве нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Первое заседание регулятора под его руководством пройдет в середине июня — в условиях, когда все больше управляющих ФРС допускают необходимость ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) на фоне тарифного давления и роста цен на энергоносители. В ближайшее время Кевин Уорш, вероятно, в своих высказываниях будет сохранять осторожность: ему предстоит доказать, что смена руководства не означает утрату самостоятельности регулятора. Защищать независимость ФРС намерен и Джером Пауэлл, который, покидая пост председателя, решил остаться членом совета управляющих.

Фото: Jose Luis Magana / AP Кевину Уоршу после принесения присяги в Белом доме предстоит доказать, что в условиях политического давления ФРС может сохранять независимость

Новый глава ФРС Кевин Уорш будет приведен к присяге 22 мая в Белом доме, сообщают Reuters и CNBC. Присягу примет Дональд Трамп. В последние десятилетия такие церемонии проходили в здании регулятора и без участия президента. Изменение традиций аналитики считают символичным: оно подчеркивает личную заинтересованность Дональда Трампа в смене руководства ФРС. 13 мая после долгих дискуссий Сенат США утвердил господина Уорша на должность главы ФРС: кандидатуру поддержали 54 сенатора, против выступили 45.

Фигура Кевина Уорша, бывшего члена совета управляющих ФРС, а затем и ее критика (см. “Ъ” от 30 января), воспринимается аналитиками как компромиссная.

Несмотря на внешнюю лояльность Дональду Трампу, по своим взглядам он скорее относится к «ястребам».

От слишком резких шагов его должен удерживать опыт работы внутри системы: Кевин Уорш входил в совет управляющих ФРС во время кризиса 2008 года и, судя по заявлениям, понимает, насколько чувствительны рынки к любому сигналу и действию регулятора.

В последние месяцы господин Уорш много говорил о важности более открытой дискуссии внутри Комитета по открытым рынкам (FOMC). По его мнению, ФРС слишком увлеклась ролью «навигатора», заранее задающего траекторию политики,— регулятор должен действовать более «реактивно», опираясь на поступающие данные и дискуссию внутри комитета. Пока Кевин Уорш сравнительно мало говорит о подходах к ДКП, заметно больше — о намерении изменить рамку работы ФРС. Среди главных пунктов — сокращение баланса, который после кризиса 2008 года и пандемии стал одним из ключевых инструментов влияния регулятора на рынки. Выступает Кевин Уорш и за более узкую трактовку роли ФРС: регулятор не должен постоянно расширять круг задач и превращаться в институт, отвечающий за все.

Первое заседание под руководством Кевина Уорша пройдет в середине июня — на фоне заметного ужесточения риторики внутри самой ФРС. Судя по протоколу апрельского заседания, опасения чиновников по поводу усиления инфляционного давления, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке, существенно выросли: большинство согласилось с тем, что дополнительное ужесточение ДКП может оказаться оправданным, если инфляция будет устойчиво превышать целевой уровень в 2%.

Одна из главных задач Кевина Уорша на старте — доказать самостоятельность ФРС в условиях политического давления. Не исключено, что на пресс-конференции по итогам июньского заседания он отдельно это проговорит. За независимостью ФРС намерен следить и Джером Пауэлл: покидая пост председателя, он решил остаться в совете управляющих, что фактически лишает Белый дом возможности быстро заменить его лояльной фигурой.

В роли защитника независимости ФРС Джером Пауэлл оказался почти сразу после назначения Дональдом Трампом в 2018 году. Уже в первый год работы он продолжил цикл повышения ставок. Это стало поводом для беспрецедентной критики со стороны президента, который открыто обвинял ФРС в торможении экономики и требовал более низких ставок. Следующим испытанием стала пандемия: весной 2020 года ФРС снизила ставку почти до нуля, возобновила масштабные покупки активов и запустила экстренные программы поддержки рынков, чтобы не допустить затяжного кризиса. Позднее масштаб этой помощи стал предметом критики, а главным просчетом Джерома Пауэлла теперь считают слишком долгую уверенность во «временном» характере инфляции: ФРС не спешила ужесточать политику, объясняя рост цен сбоями поставок и восстановлением спроса.

На фоне сохранявшейся мягкой политики и энергетического шока после начала военных действий РФ на Украине к лету 2022 года инфляция в США достигла 9,1% — максимума за 40 лет. После ФРС провела самый агрессивный цикл повышения ставок за многие годы — до 5,25–5,5%, а затем постепенно снизила их до 3,5–3,75% к весне 2026 года. В итоге инфляцию удалось заметно замедлить без глубокой рецессии и резкого роста безработицы. По оценкам аналитиков, этот маневр в совокупности с подробными разъяснениями его логики на пресс-конференциях позволит Джерому Пауэллу войти в историю в качестве не только независимого главы ФРС, но и эффективного антикризисного менеджера.

Кристина Боровикова