Отказы уменьшаются, выдачи растут

По итогам мая в Петербурге и Ленобласти заметно снизилась доля неодобренных заявок по автокредитам. Совокупный показатель год к году упал на 26%. В Петербурге количество отказов сократилось с 78,9% в 2025 году до 65,2% в 2026 году, в Ленобласти с 83,5% до 70,1% соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае в городе было оформлено 5,44 тыс. кредитов на сумму 9,82 млрд руб., что на 5% больше, чем в апреле этого года и на 51,8% выше год к году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В мае в городе было оформлено 5,44 тыс. кредитов на сумму 9,82 млрд руб., что на 5% больше, чем в апреле этого года и на 51,8% выше год к году

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по России показатель достиг 73,8%, что на 10 пунктов ниже прошлогодних майских значений, державшихся на уровне 83,8%. В сравнении с апрелем нынешнего года количество отказов снизилось на 2%.

По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, некоторому оживлению кредитной активности поспособствовало снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Однако в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой банки сохраняют низкий аппетит к риску. В то же время нарастает конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 55%.

При этом, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), за январь — май 2026 года в Петербурге было выдано 19,8 тыс. автокредитов, что 19,4% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

В мае в городе было оформлено 5,44 тыс. кредитов на сумму 9,82 млрд рублей, что на 5% больше, чем в апреле этого года, и на 51,8% выше год к году. За пять месяцев 2026 года показатель одобренных заявок в деньгах в городе составил 42,19 млрд рублей.

После резких колебаний в четвертом квартале прошлого года и первом квартале текущего рынок стабилизировался как в количественном, так и в денежном выражении, отмечает директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. По мере снижения ключевой ставки стоимость кредитов стала доступнее, хотя проценты по ним, как и прежде, остаются высокими, но уже не выглядят заградительными.

Петербургский авторынок по итогам пяти месяцев также продолжает медленно раскачиваться. По обезличенным данным Минпромторга, с января по май в Петербурге продали 28 417 новых легковых автомобилей, что на 10% больше, чем в аналогичный прошлогодний период, когда было реализовано 25 784 машины. Легких коммерческих авто за пять месяцев удалось продать 1458 единиц. Год к году показатель снизился на 28%. Ситуация с продажами грузовиков в городе также остается отрицательно стабильной. За год было реализовано на 36% меньше таких машин (404 ед. против 638 ед.) В январе — апреле 2026 года продажи легковых авто в Петербурге составляли 21 962 ед., легких коммерческих — 1152 ед., грузовиков — 310 ед.

Автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на данные аналитического центра «Автомаркетолог» приводит иные цифры. По итогам января — апреля объем регистраций новых легковых и легких коммерческих авто в городе был равен 19 891 единице, что на 14% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В апреле же на учет встало 6034 автомобиля, что год к году выше на 19%.

При этом по итогам четырех месяцев все лидеры петербургского авторынка (Haval, LADA, Tenet, Geely и Belgee) сохранили свои позиции. Haval продал 3415 ед., а LADA — 2244 ед. Во второй пятерке на седьмое место вышел премиальный бренд Voyah с реализованными 551 авто. Шестое место — у Changan, а с восьмого по десятое разместились Jetour, Jaecoo и GAZ.

Владимир Колодчук