Лучшие друзья синтетики

В январе—марте ювелирные сети зафиксировали рост доли украшений с выращенными бриллиантами в 2,9 раза. Сейчас они формируют от 6,9% до 25% продаж в зависимости от компании. Увеличение доли объясняется ростом доступности лабораторных камней и высокой маржинальностью изделий с ними. Пока все украшения с бриллиантами воспринимаются потребителями как высокобюджетный люкс, ритейлеры могут продавать их с более высокой наценкой.

Доля изделий с искусственными камнями в структуре продаж украшений с бриллиантами сети «585 золотой» в первом квартале достигла 6,9%, рассказали “Ъ” в самой компании. Это в 2,9 раза больше значения за аналогичный период прошлого года — 2,4%. В Sokolov украшения с выращенными бриллиантами в январе—марте сформировали 25% продаж изделий с драгоценными вставками. В сети не привели динамики показателя, но также фиксируют растущий спрос в категории.

Спрос на изделия с искусственными камнями продиктован в том числе более низкой стоимостью: они в несколько раз дешевле украшений с природными. Например, на сайте Sokolov самое доступное кольцо из белого золота с выращенным бриллиантом в 1 карат 19 апреля стоило 50 тыс. руб., с натуральным в 0,5 карата — 200 тыс. руб.

Ритейлеры также заинтересованы в продаже изделий с выращенными камнями за счет более высокой рентабельности. Исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков говорит, что в оптовой закупке искусственный бриллиант в 1 карат сейчас стоит в среднем $100 (7,6 тыс. руб.), аналогичный природный — $4,5 тыс. (342,2 тыс. руб.). В составе готового изделия их стоимость при этом может составить $3 тыс. (228,2 тыс. руб.) и $6 тыс. (456,3 тыс.) соответственно, говорит эксперт. Без учета дополнительных расходов маржинальность натуральных вставок в таком случае составляет 33%, лабораторных — 2900%. Поддерживать высокую розничную цену изделий с выращенными камнями, по словам господина Збойкова, позволяется уверенность покупателя в том, что дешевле ювелирное изделие с бриллиантом стоить не может.

В алмазодобывающей корпорации АЛРОСА поясняют, что производство ювелирных изделий с выращенными камнями развивается с 2000-х годов. Когда технология была в новинку, стоимость природных и искусственных бриллиантов была сопоставимой. Но сейчас производство стало массовым, и стоимость таких камней снижается.

В результате, согласно подсчетам АЛРОСА, в натуральном выражении украшения с искусственными бриллиантами формируют 2–3% оборота мирового ювелирного рынка, а в денежном — 20–22%, или около $80 млрд. В Sunlight считают, что говорить о замещении природных бриллиантов искусственными пока не стоит. Существуют два параллельных сегмента с разной логикой потребления.

Лабораторные и природные бриллианты идентичны по химическому составу, твердости и внешнему виду. Выращенные камни часто выглядят лучше, их создают абсолютно «чистыми». Но потребители, выбирающие натуральные бриллианты, ценят их как раз за включения, придающие индивидуальность, говорит директор по продукту бренда «Алькор» Полина Горькова. В UVI Jewellery говорят о растущей популярности неклассических вариантов с природными бриллиантами, например с цветными камнями и из серебра.

В перспективе распространение искусственных камней может сильно поменять ювелирный рынок. Украшения с бриллиантами традиционно воспринимаются как люксовый продукт, недоступный большинству потребителей. Но синтетические камни выводят в сегмент массового покупателя, констатирует Владимир Збойков. Эксперт не исключает, что статус всех бриллиантов в глазах состоятельных покупателей в итоге будет подорван. «Спрос на изделия с природными камнями сильно упадет даже в премиальном секторе рынка»,— не исключает он.

Виктория Колганова, Полина Трифонова