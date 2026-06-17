Индонезия продолжит импортировать нефть из РФ после открытия Ормузского пролива

Даже после открытия судоходства в Ормузском проливе Индонезия продолжит импорт российской нефти. Об этом заявил официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Дви Анггия.

«Что точно — президент (Прабово Субианто.— "Ъ") дал четкое указание продолжать укреплять национальные энергетические резервы различными способами, включая импорт российской нефти. Этот процесс будет продолжен, он остается в работе»,—сказал министр на пресс-конференции в Джакарте (цитата по «РИА Новости»). Господин Анггия добавил, что Индонезия также рассматривает варианты закупки нефти у стран Африки и у США.

В апреле Россия и Индонезия договорились о поставках в республику сырой нефти и сжиженного нефтяного газа. Был согласован импорт 150 млн баррелей до конца текущего года. Как позднее сообщил член Национального энергетического совета Сатья Видья Юдха, Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой.