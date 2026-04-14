Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

Министр энергетики Индонезии Бахлил Лахадалия договорился с российским коллегой Сергеем Цивилевым о поставках в республику сырой нефти и сжиженного нефтяного газа из РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Встреча министров прошла в Москве 14 апреля. Стороны обсудили «конкретные возможности сотрудничества в области энергетики», сказали в индонезийском Минэнерго. Во встрече участвовали представители российских энергетических компаний, в том числе ЛУКОЙЛа, «Роснефти», «Русхима» и «Зарубежнефти».

«Россия выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Индонезии»,— указано в пресс-релизе Минэнерго Индонезии. Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия готова к расширению сотрудничества с Россией, в том числе в области разработки нефтяных месторождений и ядерных исследований.