Bloomberg узнал о контактах офиса председателя Евросовета с властями России

Руководитель аппарата председателя Евросовета Педро Луртье установил контакт с российским высокопоставленным чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и Financial Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель аппарата председателя Евросовета Педро Луртье

Фото: @FinlandinEU Руководитель аппарата председателя Евросовета Педро Луртье

Фото: @FinlandinEU

По информации Bloomberg, всего состоялось два телефонных разговора. Целью разговоров была «подготовка почвы для более предметных переговоров в будущем». Источник FT отметил, что «ничего существенного не обсуждалось».

«При любом сценарии будущего у ЕС есть особые интересы, которые необходимо будет защищать, поэтому важно иметь налаженные дипломатические каналы с Россией»,— добавил собеседник FT. Источники Reuters и FT подчеркнули, что ЕС не выступает посредником между Россией и Украиной.

В мае председатель Евросовета Антониу Кошта сообщал, что обсуждает с властями всех стран ЕС организацию потенциальных переговоров с Владимиром Путиным. Господин Кошта подчеркивал, что стороны должны решить общие проблемы в области безопасности.

О поиске переговорщика от ЕС для потенциальных переговоров с Россией — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».