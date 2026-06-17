Трамп оценил недавние телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно провел хорошие телефонные разговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский президент добавил, что рассматривает введение дополнительных санкций в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Я пытаюсь это (конфликт на Украине.— “Ъ”) урегулировать»,— сказал господин Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Fox).

Президенты России и США созвонились 14 июня. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.

15 июня Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились во время саммита G7 во Франции. После встречи украинский президент заявил, что обсудил с американским коллегой возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США.