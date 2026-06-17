Трамп оценил недавние телефонные разговоры с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно провел хорошие телефонные разговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Американский президент добавил, что рассматривает введение дополнительных санкций в отношении России.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP
«Я пытаюсь это (конфликт на Украине.— “Ъ”) урегулировать»,— сказал господин Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Fox).
Президенты России и США созвонились 14 июня. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.
15 июня Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились во время саммита G7 во Франции. После встречи украинский президент заявил, что обсудил с американским коллегой возможность организации встречи с Владимиром Путиным в США.
Дональд Трамп считает мирные переговоры с Россией и Украиной "великолепными" и связывает их с возможностью завершить военный конфликт. В ходе телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским обсуждались вопросы мирного урегулирования. Ранее Трамп заявлял, что достиг "огромного прогресса" в прекращении российско-украинского конфликта и был разработан мирный план из 28 пунктов, сокращенный затем до 19, однако основные разногласия касаются территориального вопроса.
Трамп неоднократно выражал заинтересованность в встрече с Путиным и Зеленским, однако указывал, что такая встреча состоится только после достижения окончательного соглашения или на заключительной стадии урегулирования. Он допускал и свое участие в трехсторонней встрече, если этого захотят президенты России и Украины. При этом Трамп подчеркивал, что Путин должен спасти экономику России и "играет с огнем", а в случаях недовольства решением российского лидера по Украине угрожал последствиями. Ранее он также выражал разочарование в отношении Путина по украинскому вопросу.