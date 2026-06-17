Метеослужба Франции повысила уровень опасности из-за жары в 50 регионах

Метеорологическая служба Meteo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за жары в 50 департаментах Франции, сообщает Actu.fr. Предупреждение касается в том числе Аквитанию, Иль-де-Франс и долину Роны. В зону опасности попали, таким образом, такие города, как Париж, Бордо и Лион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Cipriani, AP Фото: Laurent Cipriani, AP

Температура на большей части страны уже достигает 30–35°C, на западе и в некоторых других регионах столбики термометров поднимутся до 36–37°C, а в выходные дойдут до 40°C. Поэтому такой уровень опасности может затронуть 69 из 96 континентальных департаментов страны.

Новая волна жары пришла в Европу спустя всего несколько недель после первой , зафиксированной в мае. Ученые предупреждают, что резкие колебания погоды становятся в Европе «новой реальностью».

Екатерина Наумова