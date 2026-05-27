Май поддал жару

На Европу обрушилась аномальная жара. В 350 городах Франции зафиксированы самые высокие температуры для мая за всю историю наблюдений. Семь человек погибли из-за экстремального зноя, и число жертв может быть еще больше, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM”.

Раннее лето принесло аномальное тепло и в Великобританию с Ирландией. Так, в Соединенном Королевстве, например, температура воздуха достигала 35 градусов, пишет The Guardian. Предыдущий рекорд составлял 33,5 градуса. Малый бизнес во Франции уже теряет клиентов, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова. Ведь, по ее словам, не все могут позволить себе поставить кондиционеры:

«Ситуация очень необычная. Речь идет не о привычной всем летней жаре, а о крайне ранней волне экстремального тепла, которая пришла уже в мае.

За всю историю создания системы погодных предупреждений, которая появилась в стране в 2004-м, такого рода тепловые тревоги, объявленные в мае, это настоящая премьера. Тепловой купол антициклона задерживает теплый воздух над всей Западной Европой. Во Франции в любимом здесь гастрономическом стиле его сравнивают с крышкой над сырной тарелкой. То, что раньше было типично для июля-августа, теперь происходит в мае. Много вопросов, почему так: речь ли о глобальном потеплении, изменении климата или о каких-то других погодных явлениях.

Первые жертвы этой аномальной жары уже появились. Пять человек из семи утонули в водоемах, пытаясь таким образом спастись от жары. Еще две смерти произошли во время спортивных соревнований и активности на открытом воздухе. Так, например, в Париже из-за перегрева скончалась женщина во время спортивных соревнований Hyrox — это довольно модное сейчас направление, похожее на кроссфит.

Понятно, что официальные цифры в первые дни никогда не отражают настоящей смертности от жары, потому что никто не записывает в причину гибели "экстремальные температуры". Обычно это "сердечно-сосудистые заболевания", "дыхательная недостаточность", "обезвоживание". Так что реальная статистика появится спустя недели или месяцы».

Летом 2003 года в Европе из-за жары погибли 72 тыс. человек. В 2022-м — также десятки тысяч. В этом году из-за майской жары уже возникают проблемы с транспортом. В Западной Европе греются поезда: кондиционеры в вагонах не работают, кроме того, составы встают из-за перегрева путей, говорят собеседники “Ъ FM”.

В некоторых регионах Италии власти запретили работать в самые жаркие часы, с 12.00 до 16.00. Ограничения коснулись строителей, фермеров и курьеров. В Испании ситуация чуть легче, но все равно жарко, температура воздуха достигала 33 градусов, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Барселоне Дарья Гаврилова:

«В Испании действительно сейчас идет первая для 2026 года тепловая волна. В Барселоне днем 26-28 градусов. Но здесь в августе температуры доходят до 38 градусов, то есть в целом для города это не очень жарко. Кроме того, сезон осень-зима выдался очень дождливым, водохранилища наполнены почти полностью. Так что тревоги, опасности нет. Прогнозы говорят, что эта волна продлится еще как минимум неделю. А что будет летом, пока непонятно.

Для удобства горожан в Барселоне устроены места, которые называются "климатические оазисы". Это библиотеки или другие общественные здания, где работают кондиционеры, куда можно прийти полежать, посидеть. Бассейны тоже относятся к таким локациям. В прошлые разы основные меры касались использования воды, но сейчас нет с ней проблем».

Экстремальная жара накрыла Южную и Юго-Восточную Азию. Там почти 80% трудовых мигрантов теряют заработок из-за невозможности работать полные смены, следует из данных опроса некоммерческой организации People's Courage International.

Ангелина Зотина