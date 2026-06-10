Метеорологи ЕС: резкие перепады температур становятся новой нормой

Экстремальные температуры в Европе становятся «новой реальностью», пишет The Financial Times со ссылкой на данные исследователей программы ЕС для наблюдения за Землей Copernicus. На большей части Европы индекс ветрового охлаждения («ощущаемая» температура) поднялся в мае до 35–40°C. Минувший месяц уже побил несколько национальных рекордов в ЕС и оказался вторым после мая 2024 года самым теплым за всю историю наблюдений.

Особенно сильно жара ударила по Великобритании, Франции, Ирландии и Португалии. В Испании за прошлый месяц из-за высоких температур умер 101 человек. Во Франции и Британии участились случаи утоплений по мере того, как все больше людей пытаются спастись от зноя в водоемах.

Ученые отмечают, что скорость, с которой этой весной прохладная погода сменилась экстремальной жарой, не оставила времени на адаптацию ни людям, ни сельскому хозяйству, ни экосистемам.

Европа остается самым быстро нагревающимся континентом, отчасти из-за близости к Арктике, где таяние льда и снега обнажает более темную почву, которая поглощает солнечные лучи и нагревает воздух. Ученые также предупреждают, что исключительно высокие температуры в тропической части Тихого океана усугубляют климатический кризис, усиливая экстремальные погодные явления по всему миру.

Екатерина Наумова