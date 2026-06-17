Telegram оспорил в суде блокировку в Индии

Telegram оспорил в Высоком суде Дели решение правительства об ограничении доступа к мессенджеру в Индии. Суд разрешил сегодня рассмотреть дело в срочном порядке, пишет The Economic Times.

Вчера Индия ограничила работу мессенджера Telegram до 22 июня, на время повторного проведения медицинского вступительного экзамена. Недовольство властей вызвало то, что в мессенджер заранее слили экзаменационные вопросы, и экзамен пришлось переносить. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что запрет ничего не остановил, и утечки «просто переместились в другие приложения».