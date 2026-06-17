Памфилова назвала свои слова о сбоях интернета на выборах вырванными из контекста

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что ее слова о возможных сбоях в работе интернета и связи во время выборов были вырваны из контекста. Речь шла не о намерении отключать интернет, объяснила госпожа Памфилова на заседании комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Не мы отключаем интернет. Это не в нашей компетенции»,— уточнила Элла Памфилова (цитата по ТАСС). Глава ЦИКа пояснила, что в условиях давления на Россию возможны различные нештатные ситуации, в том числе перебои со связью и интернетом. Избирательная система должна быть готова обеспечить проведение выборов и дистанционного электронного голосования даже в таких условиях. Госпожа Памфилова добавила, что отдельные высказывания представителей избирательной системы могут специально вырывать из контекста и интерпретировать так, чтобы вызвать недоверие к выборам.

Также госпожа Памфилова сообщила, что ЦИК предложил провести голосование на выборах в Госдуму с 18 по 20 сентября. По ее словам, трехдневное голосование уже стало традицией для российской избирательной системы.

15 июня Элла Памфилова заявила, что в российских регионах возможны ограничения интернета и разных видов связи в период выборов, но эти меры вводят для обеспечения безопасности. Она призвала россиян «не роптать» и с пониманием отнестись к ситуации.