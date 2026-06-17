Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова предложила провести выборы в Госдуму в три дня — с 18 по 20 сентября. Об этом она сообщила на заседании комиссии.

Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о старте избирательной кампании в Госдуму IX созыва и назначил официальным днем голосования 20 сентября. Ранее глава Центризбиркома допускала, что выборы пройдут в трехдневный период. В голосовании имеют право участвовать 17 партий. Из них 12 идут по парламентской льготе, и им не требуется собирать подписи для выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов пройдет с 17 июня по 11 июля.