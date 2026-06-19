Для спасения Антона Джиоева не хватает 625 059 руб.

Заведующая онкологическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы Динара Аляутдинова: «У Антона злокачественная опухоль правой бедренной кости — остеосаркома. Это агрессивная быстрорастущая опухоль, которая без лечения может привести к потере конечности. Мальчик проходит химиотерапию в нашем отделении, в будущем ему предстоит операция по удалению поврежденной кости с заменой ее на эндопротез. Сейчас для проведения дальнейшего лечения по протоколу Антону требуются химиопрепараты, которых нет в больнице».

Стоимость лекарств 1 159 059 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 625 059 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Антона Джиоева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Антона — Ирины Владимировны Шахановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).