Часы расплаты
Флойд Мейуэзер обвинен в мошенничестве
Знаменитого американского боксера Флойда Мейуэзера обвинили в краже и мошенничестве. Непобежденный боец, утверждает обвинение, выписал чек на $200 тыс. при покупке часов. При этом денег на счете у Мейуэзера было недостаточно, а дальнейшие попытки продавца урегулировать вопрос он проигнорировал. При самом неблагоприятном для Мейуэзера развитии ситуации ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Флойд Мейуэзер
Фото: John Locher / AP
В суд округа Кларк в Неваде, сообщает ESPN, поступило дело в отношении одного из лучших боксеров в истории Флойда Мейуэзера. Открыто оно было по заявлению владельца магазина Gold and Beyond, в котором Мейуэзер 31 декабря 2024 года приобрел часы марки Audemars Piguet за $200 тыс. Чек, выписанный боксером, оказался необеспеченным. Как пояснил адвокат Марк Кук, представляющий интересы потерпевшего, его клиент долго пытался уладить дело миром. Только в феврале этого года, после того как все иные варианты не принесли успеха, а Мейуэзер просто игнорировал обращения продавца, доверитель адвоката Кука решил обратиться к властям.
Прокуратура посчитала, что в действиях спортсмена содержится состав сразу двух преступных деяний — кража на сумму $100 тыс. и более и оплата заведомо необеспеченным чеком. По первому пункту Мейуэзеру грозит до 20 лет лишения свободы, по второму — до 4.
Адвокат Мейуэзера Эдриан Лобо не отрицает, что его клиент завладел часами, не заплатив за них. «Но у него не было цели мошенничать»,— заявил юрист ESPN. Господин Лобо пояснил, что боксер и раньше имел дела с владельцем Gold and Beyond и полагал, что их нынешний диспут носит гражданско-правовой характер. «Этому делу не место в уголовном суде»,— считает адвокат.
Как бы то ни было, но довольно странно, что боксер, который за карьеру заработал более $1 млрд, не может решить вопрос с выплатой $200 тыс. Однако, как выяснило в прошлом году издание Business Insider, проанализировавшее активы и пассивы спортсмена, он испытывает трудности, вызванные неудачными вложениями в недвижимость и тратами на роскошный образ жизни (у Мейуэзера сразу два личных самолета и коллекция часов, оцениваемая в $100 млн). Ситуация настолько непростая, что Мейуэзер вынужден занимать под залог активов, чтобы покрыть убытки. При этом у него возникают долги уже и перед налоговой службой. Она выставила ему счет на $7,2 млн, недоплаченных в 2018 и 2023 годах.
Вероятно, именно финансовые проблемы вынудили Мейуэзера ввязаться в тяжбу с телеканалом Showtime.
В начале года он подал в суд на телеканал, а также на бывшего президента Showtime Sports (спортивное подразделение телеканала было закрыто в 2023 году) Стивена Эспинозу, потребовав выплатить ему $340 млн. По версии спортсмена, господин Эспиноза вступил в сговор с менеджером Мейуэзера Элом Хеймоном с целью хищения его денег. В итоге за два важнейших боя в карьере — против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора, которые являются самыми денежными боями в истории бокса и которые сгенерировали в общей сложности более $1 млрд дохода,— Мейуэзер получил значительно меньше, чем должен был.