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Часы расплаты

Флойд Мейуэзер обвинен в мошенничестве

Знаменитого американского боксера Флойда Мейуэзера обвинили в краже и мошенничестве. Непобежденный боец, утверждает обвинение, выписал чек на $200 тыс. при покупке часов. При этом денег на счете у Мейуэзера было недостаточно, а дальнейшие попытки продавца урегулировать вопрос он проигнорировал. При самом неблагоприятном для Мейуэзера развитии ситуации ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Флойд Мейуэзер

Флойд Мейуэзер

Фото: John Locher / AP

Флойд Мейуэзер

Фото: John Locher / AP

В суд округа Кларк в Неваде, сообщает ESPN, поступило дело в отношении одного из лучших боксеров в истории Флойда Мейуэзера. Открыто оно было по заявлению владельца магазина Gold and Beyond, в котором Мейуэзер 31 декабря 2024 года приобрел часы марки Audemars Piguet за $200 тыс. Чек, выписанный боксером, оказался необеспеченным. Как пояснил адвокат Марк Кук, представляющий интересы потерпевшего, его клиент долго пытался уладить дело миром. Только в феврале этого года, после того как все иные варианты не принесли успеха, а Мейуэзер просто игнорировал обращения продавца, доверитель адвоката Кука решил обратиться к властям.

Прокуратура посчитала, что в действиях спортсмена содержится состав сразу двух преступных деяний — кража на сумму $100 тыс. и более и оплата заведомо необеспеченным чеком. По первому пункту Мейуэзеру грозит до 20 лет лишения свободы, по второму — до 4.

Адвокат Мейуэзера Эдриан Лобо не отрицает, что его клиент завладел часами, не заплатив за них. «Но у него не было цели мошенничать»,— заявил юрист ESPN. Господин Лобо пояснил, что боксер и раньше имел дела с владельцем Gold and Beyond и полагал, что их нынешний диспут носит гражданско-правовой характер. «Этому делу не место в уголовном суде»,— считает адвокат.

Как бы то ни было, но довольно странно, что боксер, который за карьеру заработал более $1 млрд, не может решить вопрос с выплатой $200 тыс. Однако, как выяснило в прошлом году издание Business Insider, проанализировавшее активы и пассивы спортсмена, он испытывает трудности, вызванные неудачными вложениями в недвижимость и тратами на роскошный образ жизни (у Мейуэзера сразу два личных самолета и коллекция часов, оцениваемая в $100 млн). Ситуация настолько непростая, что Мейуэзер вынужден занимать под залог активов, чтобы покрыть убытки. При этом у него возникают долги уже и перед налоговой службой. Она выставила ему счет на $7,2 млн, недоплаченных в 2018 и 2023 годах.

Вероятно, именно финансовые проблемы вынудили Мейуэзера ввязаться в тяжбу с телеканалом Showtime.

В начале года он подал в суд на телеканал, а также на бывшего президента Showtime Sports (спортивное подразделение телеканала было закрыто в 2023 году) Стивена Эспинозу, потребовав выплатить ему $340 млн. По версии спортсмена, господин Эспиноза вступил в сговор с менеджером Мейуэзера Элом Хеймоном с целью хищения его денег. В итоге за два важнейших боя в карьере — против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора, которые являются самыми денежными боями в истории бокса и которые сгенерировали в общей сложности более $1 млрд дохода,— Мейуэзер получил значительно меньше, чем должен был.

Александр Петров

Фотогалерея

Случаи недисциплинированного поведения в спорте

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Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Фото: AP

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

Фото: AP / Merline Summers

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Фото: AP / Mark J. Terrill

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

Фото: Reuters

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Фото: Reuters

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

Фото: AP / Duane Burleson

На чемпионате мира по футболу 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

На чемпионате мира по футболу 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

Фото: Reuters / Susana Vera

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Фото: AP / Julie Jacobson

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

Фото: Reuters

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога&lt;br>На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога
На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Фото: Reuters

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Рози Руис была признана победительницей женского забега на Бостонском марафоне 1980 года. Ее время — 2 часа 31 минута 56 секунд — стало рекордом дистанции в Бостоне. Однако зрители шоу заявили, что она проехала большую часть на метро и лишь за полмили до финиша вышла на дистанцию. Судьи признали факт мошенничества, и победу отдали Жаклин Гаро. Этот случай заставил организаторов марафонских забегов в обязательном порядке использовать чипы на дистанциях

Фото: AP

В январе 1994 года фигуристка Нэнси Керриган (справа) подверглась нападению во время чемпионата США. После очередного выступления неизвестный дубинкой ударил спортсменку по колену. Как стало известно позднее, покушение организовали друзья соперницы Керриган Тони Хардинг. Несмотря на травму, Кэрриган попала в олимпийскую сборную США и завоевала на Играх-1994 серебряную медаль

Фото: AP / Merline Summers

Баскетболист Шакил О`Нил славился тем, что во время игр всячески унижал своих соперников. Один из самых громких случаев произошел в 1997 году во время встречи «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Тогда О`Нил во время броска ногами обхватил Криса Дадли (справа) и толкнул нижней частью туловища. После этого на поле началась потасовка, судьям удалось успокоить баскетболистов, и игра продолжилась

Фото: AP / Mark J. Terrill

28 июня 1997 года боксер Майк Тайсон во время встречи с Эвандером Холифилдом провел необычный прием. Он откусил часть уха соперника. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован

Фото: Reuters

Во время чемпионата мира по футболу 1998 года случился один из самых известных конфликтов в истории первенства. Игрок сборной Аргентины Диего Симеоне толкнул англичанина Дэвида Бекхема, на что второй ответил подножкой. Рухнувший на газон Симеоне симулировал серьезную травму, но арбитр, упустивший начало инцидента, все же удалил Бекхема с поля

Фото: Reuters

19 ноября 2004 года на последней минуте встречи баскетбольных клубов «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» началась массовая драка. Игроки двух команд выясняли отношения, когда один из болельщиков кинул стакан с колой в игрока «Индиана Пэйсерс» Рона Артеста (на фото). В результате девять игроков обеих команд были отстранены от игр, пять игроков были обвинены в нападении и приговорены к общественным работам на год. Также пять болельщиков, которые участвовали в потасовке, получили запрет на посещение домашних игр «Детройт Пистонс»

Фото: AP / Duane Burleson

На чемпионате мира по футболу 2006 года во время матча французов с итальянцами Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци (на фото). За неспортивное поведение капитан сборной Франции получил красную карточку и был удален с поля. Несмотря на этот инцидент, Зидана назвали лучшим игроком турнира

Фото: Reuters

В 2009 году во время матча между клубами «Хетафе» и «Реал Мадрид» защитник мадридского клуба Пепе толкнул, а затем дважды ударил ногой футболиста Хавьера Каскеро. Пепе получил красную карточки, а позднее признался: «После эпизода с Каскеро я думал о завершении карьеры. В итоге из-за этого случая за мной во всем мире закрепилась определенная репутация. Меня называют убийцей»

Фото: Reuters / Susana Vera

Поединок за титул чемпиона WBC в полусреднем весе между Флойдом Мейуэзером и Виктором Ортисом называют самой скандальной встречей боксеров XXI века. Флойд Мейуэзер отправил в нокаут своего соперника в тот момент, когда он опустил руки и был беззащитен. Этот случай еще несколько месяцев обсуждали в спортивном сообществе

Фото: AP / Julie Jacobson

В январе 2013 года за десять минут до окончания полуфинального матче Кубка английской лиги по футболу между «Челси» и «Суонси Сити» нападающий лондонского клуба Эден Азар повалил на газон и ударил одного из мальчиков, подающих мячи. Футболист посчитал, что тот затягивает время. Судья выдал Азару красную карточку и удалил с поля. При этом многие эксперты и футболисты заявили, что работник поля действительно нарушал регламент

Фото: Reuters

Уругвайский футболист Луис Суарес прославился не столько своей игрой, сколько экстравагантным поведением на поле: в критические моменты он кусал своих соперников. Такие случаи происходили неоднократно, а сам футболист утверждал, что делал это неосознанно. Позднее футболист согласился пройти курс у психолога
На фото: итальянский футболист Джорджо Кьеллини и Луис Суарес после одного из укусов

Фото: Reuters

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