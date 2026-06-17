Часы расплаты

Знаменитого американского боксера Флойда Мейуэзера обвинили в краже и мошенничестве. Непобежденный боец, утверждает обвинение, выписал чек на $200 тыс. при покупке часов. При этом денег на счете у Мейуэзера было недостаточно, а дальнейшие попытки продавца урегулировать вопрос он проигнорировал. При самом неблагоприятном для Мейуэзера развитии ситуации ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флойд Мейуэзер

Фото: John Locher / AP Флойд Мейуэзер

Фото: John Locher / AP

В суд округа Кларк в Неваде, сообщает ESPN, поступило дело в отношении одного из лучших боксеров в истории Флойда Мейуэзера. Открыто оно было по заявлению владельца магазина Gold and Beyond, в котором Мейуэзер 31 декабря 2024 года приобрел часы марки Audemars Piguet за $200 тыс. Чек, выписанный боксером, оказался необеспеченным. Как пояснил адвокат Марк Кук, представляющий интересы потерпевшего, его клиент долго пытался уладить дело миром. Только в феврале этого года, после того как все иные варианты не принесли успеха, а Мейуэзер просто игнорировал обращения продавца, доверитель адвоката Кука решил обратиться к властям.

Прокуратура посчитала, что в действиях спортсмена содержится состав сразу двух преступных деяний — кража на сумму $100 тыс. и более и оплата заведомо необеспеченным чеком. По первому пункту Мейуэзеру грозит до 20 лет лишения свободы, по второму — до 4.

Адвокат Мейуэзера Эдриан Лобо не отрицает, что его клиент завладел часами, не заплатив за них. «Но у него не было цели мошенничать»,— заявил юрист ESPN. Господин Лобо пояснил, что боксер и раньше имел дела с владельцем Gold and Beyond и полагал, что их нынешний диспут носит гражданско-правовой характер. «Этому делу не место в уголовном суде»,— считает адвокат.

Как бы то ни было, но довольно странно, что боксер, который за карьеру заработал более $1 млрд, не может решить вопрос с выплатой $200 тыс. Однако, как выяснило в прошлом году издание Business Insider, проанализировавшее активы и пассивы спортсмена, он испытывает трудности, вызванные неудачными вложениями в недвижимость и тратами на роскошный образ жизни (у Мейуэзера сразу два личных самолета и коллекция часов, оцениваемая в $100 млн). Ситуация настолько непростая, что Мейуэзер вынужден занимать под залог активов, чтобы покрыть убытки. При этом у него возникают долги уже и перед налоговой службой. Она выставила ему счет на $7,2 млн, недоплаченных в 2018 и 2023 годах.

Вероятно, именно финансовые проблемы вынудили Мейуэзера ввязаться в тяжбу с телеканалом Showtime.

В начале года он подал в суд на телеканал, а также на бывшего президента Showtime Sports (спортивное подразделение телеканала было закрыто в 2023 году) Стивена Эспинозу, потребовав выплатить ему $340 млн. По версии спортсмена, господин Эспиноза вступил в сговор с менеджером Мейуэзера Элом Хеймоном с целью хищения его денег. В итоге за два важнейших боя в карьере — против Мэнни Пакьяо и Конора Макгрегора, которые являются самыми денежными боями в истории бокса и которые сгенерировали в общей сложности более $1 млрд дохода,— Мейуэзер получил значительно меньше, чем должен был.

Александр Петров