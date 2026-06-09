ЕС в новом пакете санкций запретит транзакции на 11 криптоплатформах России

21-й пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на транзакции на 11 криптоплатформах. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, новый перечень ограничений будет также включать банки, производителей оружия, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающие заводы и криптооператоров в третьих странах.

«Мы также нацелены на компании, оказывающие поддержку российскому военно-промышленному комплексу»,— написала госпожа Каллас в соцсети Х. В новый пакет санкций войдут:

более 30 компаний в сфере производства БПЛА;

новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, в том числе в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, ОАЭ и Индии;

ограничения на импорт новых товаров, в том числе автомобильных запчастей, драгоценных металлов и химикатов;

запрет на импорт товаров на сумму более €60 млн;

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Новый пакет санкций будет крупнейшим за последние два года, заявила Кая Каллас. Всего в перечень войдут более 170 позиций, добавила она. Отдельно на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против «теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов», сообщила госпожа Каллас.