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ЕС в новом пакете санкций запретит транзакции на 11 криптоплатформах России

21-й пакет санкций ЕС против России будет включать запрет на транзакции на 11 криптоплатформах. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, новый перечень ограничений будет также включать банки, производителей оружия, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающие заводы и криптооператоров в третьих странах.

«Мы также нацелены на компании, оказывающие поддержку российскому военно-промышленному комплексу»,— написала госпожа Каллас в соцсети Х. В новый пакет санкций войдут:

Новый пакет санкций будет крупнейшим за последние два года, заявила Кая Каллас. Всего в перечень войдут более 170 позиций, добавила она. Отдельно на следующей неделе Совет по иностранным делам примет решение об ограничениях против «теневого флота России, ее военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов», сообщила госпожа Каллас.

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