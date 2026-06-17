Сеть «Мать и дитя» приобретает новосибирскую «Здравицу» за 900 млн рублей

«МД Медикал Груп», управляющая федеральной сетью клиник «Мать и дитя», сообщила 17 июня о приобретении за 900 млн руб. ведущей амбулаторной сети в Новосибирске — ООО ЦСМ «Здравица». В течение года после заключения сделки за превышение ключевых показателей предусмотрены дополнительные выплаты.

В рамках сделки будет приобретено шесть амбулаторно-поликлинических центров, общая площадь которых составляет 4,2 тыс. кв. м. Все объекты находятся в аренде, они продолжат работать под вывеской «Здравицы».

Совокупная мощность клиник приобретаемой сети позволяет проводить до 525 тыс. амбулаторных приемов ежегодно. Общая численность персонала клиник — 462 сотрудника, из них 235 врачей. Выручка «Здравицы» за 2025 год совокупно составила 1 млрд руб., отметили в «МД Медикал Груп».

«Компания приобретает новый пул пациентов, новые поликлинические мощности с большим функционалом, в том числе с возможностью диагностики на тяжелом медицинском оборудовании, что приведет к увеличению количества операций и койко-дней в госпиталях Группы», — прокомментировал сделку генеральный директор ГК «МД Медикал» Марк Курцер.

Сеть клиник «Мать и дитя» основана известным гинекологом Марком Курцером и объединяет 96 медучреждений. В 2025 году выручка компании составила 43,5 млрд руб., EBITDA — 13,3 млрд руб.

Лолита Белова