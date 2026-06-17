Памфилова: Минобороны и ФСБ разрешили выборы в новых регионах в условиях СВО

Министерство обороны России и ФСБ сочли возможным провести в сентябре выборы в новых регионах, несмотря на действие военного положения. «За» высказались также высшие должностные лица субъектов. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории воссоединенных субъектов является возможным, — сказала госпожа Памфилова (цитата по ТАСС). — Да, сложно. Но это запрос людей».

Глава ЦИК отметила, что страна «даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена» провести голосование. Она напомнила, что «и выборы президента в 2024 году в режиме СВО» проводили.

Избирательная кампания в России стартовала 16 июня по указу президента. В единый день голосования 20 сентября, помимо выборов в Госдуму IX созыва, планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний разного уровня. Информационная среда, в которой будет проходить кампания, по сравнению с 2021 годом заметно изменилась, а вот состав участников практически все тот же, отмечают эксперты.

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