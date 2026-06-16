Трамп исключил возможность для Ирана когда-либо иметь ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о «немыслимых последствиях», если республика снова попытается получить ядерное оружие. Об этом он сказал журналистам на саммите Группы семи (G7) во Франции. По словам американского президента, Иран никогда не будет владеть ядерным оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

«Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они ничего не будут с ним делать, а если сделают, то столкнутся с немыслимыми последствиями»,— сказал американский президент. По его словам, этот пункт четко прописан в соглашении между Ираном и США. Если же республика проигнорирует свои обязательства, на нее «обрушится настоящий ад».

Меморандум о взаимопонимании страны заключили в ночь на 15 июня. Итоговое соглашение должно быть подписано 19 июня в Швейцарии. NYT со ссылкой на иранские источники писала, что в подписании поучаствуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, а также глава МИД республики Аббас Аракчи.

О том, что пишут мировые СМИ о саммите G7, читайте в подборке «Ъ» «Дональд Трамп — тот самый заклятый друг, которого нельзя бросить».