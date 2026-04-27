Курский депутат Госдумы Екатерина Харченко решила не избираться в новый созыв

Депутат-одномандатник Госдумы РФ от Курской области, зампред комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко («Единая Россия») не планирует претендовать на мандат в новом созыве нижней палаты парламента. Она «приняла решение вернуться в родной регион» и подала документы на праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в новый созыв курской облдумы. О подаче документов госпожа Харченко сообщила в своих соцсетях.

Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко

Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко

Она уточнила, что будет участвовать в предварительном голосовании ЕР по выдвижению кандидатов в курскую областную думу восьмого созыва, выборы которого пройдут 20 сентября 2026 года. О подаче документов как от кандидата от партии на выборы в новый, девятый созыв депутатов Госдумы госпожа Харченко не сообщала.

«Получив колоссальный опыт на федеральном уровне, приняла решение вернуться в родной регион. Считаю, что каждый должен стараться сделать лучше свой дом. Для меня Курская область — не просто малая Родина. Это место, где хочется жить, трудиться и воспитывать мою маленькую дочку»,— написала госпожа Харченко в соцсетях.

Она заверила, что, в случае избрания в облдуму, будет «развивать образование, поддерживать семьи, в том числе и студенческие, восстанавливать приграничье».

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в праймериз (ЕР) по отбору кандидатов в Госдуму от Курской области примет участие летчик-космонавт и Герой России Александр Горбунов.

Также было анонсировано выдвижение в Госдуму от Курской области действующего главы комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Василия Пискарева. В нынешнем созыве господин Пискарев представляет Мордовию.

Второй действующий депутат-одномандатник от Курской области Ольга Германова, а также списочник Иван Солодовников пока о своих планах на участие в праймериз не заявляли.

Сергей Калашников