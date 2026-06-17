По делу о крушении вертолета Ка-226 в Дагестане будут судить пилота

СКР завершил расследование дела о крушении вертолета Ка-226 в Дагестане в ноябре 2025 года. Перед судом предстанут летчик-испытатель и начальник летно-испытательного комплекса. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как показало расследование, начальник летно-испытательного комплекса пустил за штурвал пилота, у которого не было квалификации для управления вертолетом, а также действующего медицинского заключения и необходимых часов налета. Также у пилота не проверяли навыки управления, а само воздушное судно было перегружено: на борту находились шесть пассажиров.

7 ноября 2025 года пилот попытался посадить вертолет в районе села Уллубийаул, однако превысил скорость. Из-за этого хвост столкнулся с землей и получил повреждение. После этого командир воздушного судна попытался сесть на воде у берега Каспийского моря, но потом снова попытался взлететь. В этот момент у хвоста Ка-226 оторвались балки и столкнулись с лопастями. Вертолет упал на гостевой дом в поселке Ачи-Су.

Всего при аварии погибли пять человек. Среди них — замгендиректора и три сотрудника Кизлярского электромеханического завода. Один пассажир получил тяжкий вред здоровью. Ущерб собственнику Ка-226 оценили в 15 млн руб. СКР направил дело для рассмотрения в суд.

Никита Черненко