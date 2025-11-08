При крушении Ка-226 в Дагестане погиб замглавы КЭМЗ и два ведущих специалиста

В результате крушения вертолета Ка-226 в Дагестане погибли четыре сотрудника Кизлярского электромеханического завода. Среди них — заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов. Об этом сообщила пресс-служба КЭМЗ.

В числе жертв также главный конструктор по вертолетостроению — начальник цеха Сиражутдин Саадуев, главный инженер-энергетик Сергей Суслов и водитель Ислам Джабраилов. Еще один погибший — бортмеханик Ка-226 Петр Суров.

Вертолет потерпел крушение 7 ноября. Он следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Всего на борту находились семь человек. Трое из них пострадали. Ка-226 упал на строящийся гостевой дом в поселке Ачи-Су, в тот момент там никого не было.