В Дагестане разбился вертолет с туристами

В Дагестане разбился вертолет Ка-226. На его борту было семеро туристов. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Как сообщает Telegram-канал Baza, крушение произошло в окрестностях города Избербаш. Вертолет упал на территории базы отдыха — название не приводится. Крушение произошло в 14:40 мск.

Ка-226 — модификация Ка-26. Вертолет предназначен для перевозки небольшого числа пассажиров или грузов до 1,3 т. Экипаж: 1-2 человека. Число пассажиров: 4-7.