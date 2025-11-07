В Дагестане разбился вертолет с туристами
Четыре человека погибли при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане
В Дагестане разбился вертолет Ка-226. На его борту было семеро туристов. По предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Фото: МЧС России
Как сообщает Telegram-канал Baza, крушение произошло в окрестностях города Избербаш. Вертолет упал на территории базы отдыха — название не приводится. Крушение произошло в 14:40 мск.
Ка-226 — модификация Ка-26. Вертолет предназначен для перевозки небольшого числа пассажиров или грузов до 1,3 т. Экипаж: 1-2 человека. Число пассажиров: 4-7.