С 1 сентября в транспортных вузах России введут курс по беспилотным системам
Единый курс по беспилотным транспортным системам введут в профильных вузах России с 1 сентября. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на заседании Совета федерации. Его слова передает пресс-служба Минтранса.
«Разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах»,— сказал господин Никитин. Он подчеркнул, что подготовка кадров в сфере беспилотного транспорта — один из приоритетов ведомства.
Президент России Владимир Путин призывал ускорить повсеместное внедрение беспилотных технологий, в том числе в области транспорта. До 2028 года в России действует экспериментальный правовой режим, который позволяет тестировать использование беспилотных грузовиков, такси и трамваев.
О регулировании использования беспилотного транспорта в России — в материале «Ъ» «Беспилотным машинам подыскали виновного».
В России активно развиваются программы по подготовке специалистов в области беспилотных систем на разных уровнях образования. Так, к 2030 году планируется увеличить количество студентов, обучающихся по программам беспилотных авиационных систем, до 180 тысяч человек. Для этого правительство выделяет средства, например, в 2025 году на запуск образовательных программ в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников планируется направить 1 млрд рублей, чтобы подготовить не менее 5,8 тыс. специалистов.
Учебные программы по беспилотникам внедряются не только в вузах. В 7 школах Казани учеников будут обучать сборке и управлению беспилотниками, а в 17 школах Нижегородской области и Борском губернском колледже появятся специализированные классы по беспилотным авиасистемам. Также в Ростовской области ДОСААФ планирует программу по обучению школьников управлению БПЛА, и в Башкирии школы оснащаются оборудованием для обучения управлению беспилотными аппаратами. Высшая школа госуправления (ВШГУ) также запускает программы повышения квалификации для госслужащих в сфере управления проектами беспилотных авиационных систем, что говорит о широком внедрении подобных технологий.