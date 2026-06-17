С 1 сентября в транспортных вузах России введут курс по беспилотным системам

Единый курс по беспилотным транспортным системам введут в профильных вузах России с 1 сентября. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин на заседании Совета федерации. Его слова передает пресс-служба Минтранса.

«Разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Это интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, искусственный интеллект. Дальше они будут реализованы во всех наших отраслевых вузах»,— сказал господин Никитин. Он подчеркнул, что подготовка кадров в сфере беспилотного транспорта — один из приоритетов ведомства.

Президент России Владимир Путин призывал ускорить повсеместное внедрение беспилотных технологий, в том числе в области транспорта. До 2028 года в России действует экспериментальный правовой режим, который позволяет тестировать использование беспилотных грузовиков, такси и трамваев.

О регулировании использования беспилотного транспорта в России — в материале «Ъ» «Беспилотным машинам подыскали виновного».