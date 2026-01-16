Путин поручил ускорить внедрение беспилотных технологий

Россия должна скорее перейти от тестирования беспилотных технологий к их повсеместному внедрению, заявил президент Владимир Путин. Он поручил правительству представить план мероприятий по внедрению автономных систем в ключевых сферах экономики. Их использование необходимо нарастить в десятки раз, добавил глава государства.

«Очевидно, что у нас есть научный, кадровый, промышленный потенциал для того, чтобы войти в число глобальных лидеров в сфере разработки, производства и, конечно, широкого внедрения автономных систем»,— сказал господин Путин на совещании по вопросам развития автономных систем (цитата по сайту Кремля).

Президент назвал Москву лидером по применению беспилотных систем и призвал внедрять эти практики в регионах. Для создания мощной индустрии необходимо наращивать экспорт автономных систем и выходить на мировые рынки, добавил Владимир Путин.

«Нам также нужно формировать национальную индустрию беспилотного транспорта на суверенной технологической и производственной платформе с опорой на собственные научные и инженерные школы»,— сказал господин Путин. Для этого необходимо пересмотреть механизмы подготовки кадров, добавил он. Президент поручил организовать сертификацию не только беспилотного транспорта, но и небольших устройств, в том числе роботов-доставщиков.