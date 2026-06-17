Паралет разбился в селе под Красноярском, пилота доставили в больницу
Самодельный паралет разбился в районе села Малая Минуса Красноярского края. В результате падения травмирован пилот.
Пострадавший доставлен в медучреждение. Восточным МСУТ СКР проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как писал «Ъ-Сибирь», 15 июня в Усть-Абаканском районе Хакасии произошло крушение паралета. Пилот воздушного судна погиб, пассажир находился в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Мохов.