Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Паралет разбился в селе под Красноярском, пилота доставили в больницу

Самодельный паралет разбился в районе села Малая Минуса Красноярского края. В результате падения травмирован пилот.

Пострадавший доставлен в медучреждение. Восточным МСУТ СКР проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как писал «Ъ-Сибирь», 15 июня в Усть-Абаканском районе Хакасии произошло крушение паралета. Пилот воздушного судна погиб, пассажир находился в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Мохов.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд