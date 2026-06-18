Разлились нефтепродукты по делам

«Ъ» стало известно о ликвидации одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов Башкирии — уфимского ООО «Аквамак-процессинг». Этому предшествовали многолетние попытки компании взыскать около 500 млн руб. с главного дорожно-строительного подрядчика региона АО «Башкиравтодор», а также уголовное дело в отношении владельца и директора фирмы Олега Макаренко. Как пояснили в компании, уголовное преследование руководителя и приговор в виде 7,5 млн руб. штрафа закрыли «Аквамак-процессингу» доступ к гособоронзаказу, на который приходилось до 99% выручки организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из крупнейших поставщиков топлива Башкирии прекращает свое существование

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Один из крупнейших поставщиков топлива Башкирии прекращает свое существование

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уфимское ООО «Аквамак-процессинг» подало в ФНС заявление о своей ликвидации. По данным «Ъ», речь идет не о реорганизации или передаче, а о закрытии бизнеса, основанного 20 лет назад.

«Аквамак-процессинг» специализируется на оптовой торговле покупными нефтепродуктами, в том числе флотского мазута, дорожного битума, бензина и дизельного топлива. Его учредителем и руководителем является доктор технических наук, профессор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Макаренко. В 2024 году компания с выручкой более 5,35 млрд руб. входила в десятку крупнейших поставщиков моторного топлива Башкирии.

Товары у предприятия покупали региональные и муниципальные учреждения дорожного хозяйства, государственные компании, МВД России, Мурманская ТЭЦ и другие контрагенты. Главным заказчиком «Аквамак-процессинга» являлось Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны России (ЦЖКУ Минобороны РФ), на контракты с которым, по данным отчетности, в разные годы приходилось от 90 до 99,9% выручки.

Кроме того, «Аквамак-процессинг» является одним из крупнейших кредиторов АО «Башкиравтодор» — основного дорожно-строительного подрядчика республики, принадлежащего региональному правительству. Как сообщал «Ъ», с 2021-го по 2023 год госкомпания заказывала у фирмы господина Макаренко дизельное топливо, дорожный битум и услуги перевозки нефтепродуктов. В конце концов задолженность «Башкиравтодора» перед «Аквамак-процессингом» достигла 446,2 млн руб.

Не добившись оплаты, «Аквамак-процессинг» включился в дело о банкротстве «Башкиравтодора». Несмотря на сопротивление других кредиторов предприятия — например, ПАО «Сбербанк» и ООО «Электросетьпроект» — суды оставили задолженность перед «Аквамак-процессингом» в реестре требований перед «Башкиравтодором».

Одновременно поставщик нефтепродуктов пытался не допустить приватизации государственной компании: по мнению кредитора, продажа акций «Башкиравтодора» частным лицам приведет к выводу активов и помешает погашению задолженности. Спор о блокировке приватизации дошел до экономколлегии Верховного суда РФ, которая разрешила властям Башкирии распоряжаться акциями дорожно-строительной компании (см. «Ъ» от 19 мая).

В январе 2025 года уголовное дело возбудили в отношении самого Олега Макаренко. До апреля он проходил подозреваемым, а затем обвиняемым по делу о посредничестве в передаче взяток (ст. 291.1 УК РФ) директору Института нефтегазового бизнеса УГНТУ Татьяне Лейберт от студентов — игроков Континентальной хоккейной лиги (см. «Ъ» от 29 апреля 2025 года).

5 июня Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил его к 7,5 млн руб. Вину бизнесмен не признает. Его адвокат Сергей Макаренко заявил "Ъ" о намерении обжаловать приговор.

Именно уголовное дело в отношении владельца «Аквамак-процессинга» называют главной причиной ликвидации компании. Как рассказал «Ъ» представитель предприятия Рафаэль Махмутов, преследование и решение суда сделали невозможной дальнейшую деятельность организации, так как они перекрыли «Аквамак-процессингу» доступ к контрактам с Минобороны РФ.

«Решение о ликвидации принято еще в ноябре прошлого года, и оно было недобровольным. Закрытие бизнеса связано с незаконным, на наш взгляд, уголовным преследованием учредителя. Из-за уголовного дела у компании возникли препятствия в заключении контрактов по линии гособоронзаказа: по законодательству, государственный заказчик при выборе поставщика должен учитывать сведения о руководителях, в том числе — отсутствие судимостей по экономическим преступлениям», — прокомментировал представитель фирмы.

Ко всему прочему, отметил господин Махмутов, расследование уголовного дела и мера пресечения (Олег Макаренко находился под домашним арестом) разорвали связи компании с контрагентами.

В ближайшее время «Аквамак-процессинг» планирует передать права требования 446,2 млн руб. с «Башкиравтодора» по договору цессии. Первую такую попытку компания предприняла еще прошлой осенью, однако не получив оплату по договору, через суд расторгла соглашение с московской юридической компанией «Стратегия»

Идэль Гумеров