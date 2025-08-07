446 млн рублей долга останутся в реестре требований к «Башкиравтодору»

ПАО «Сбербанк» и ООО «Электросетьпроект» не смогли оспорить решения арбитражного суда Башкирии и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда о включении в реестр требований к АО «Башкиравтодор» (признано банкротом) 446,2 млн руб. долга перед ООО «Аквамак-процессинг». Исключения кредитора добивался и сам должник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сумму вошел долг по четырем договорам поставки битума и дизельного топлива. В марте «Аквамак-процессинг» вошел в реестр кредиторов банкротящегося предприятия, а в мае решение суда устояло в суде апелляционной инстанции.

В кассационной жалобе «Башкиравтодор» утверждал, что у компании возникли сомнения по заключенным сделкам: например, должник посчитал недоказанным наличие у «Аквамак-процессинга» в собственности нефтехранилищ и мощностей для производства продукции. Сбер и «Электросетьпроект» пытались доказать суду кассационной инстанции, что отношения должника и кредитора носили притворный характер, а также настаивали на их аффилированности. Позицию заявителей поддержали УФНС и минезимущество Башкирии.

Арбитражный суд Уральского округа пришел к выводу о реальности хозяйственных отношений между «Башкиравтодором» и «Аквамак-процессингом».

Идэль Гумеров