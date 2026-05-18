Бюджет уполномочен оплатить

Акции банкротящейся госкомпании неликвидны, поэтому их арест не имеет смысла в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей должника. Учитывая, что компанией владеют региональные власти, гарантом исполнения обязательств перед кредиторами в таком случае становится бюджет субъекта федерации. К таким выводам пришла экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) в деле об аресте акций «Башкиравтодора» — крупнейшей дорожно-строительной компании республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ВС опубликовал решение по спору в рамках банкротства АО «Башкиравтодор» — главного подрядчика Управления дорожного хозяйства Башкирии. Дело о несостоятельности было начато в феврале 2024 года. В июле прошлого года «Башкиравтодор» признали банкротом и открыли конкурсное производство, но спустя месяц апелляция отменила это решение и вернула предприятие в процедуру наблюдения. Ежегодный оборот компании составляет около 10 млрд руб., прошлый год она впервые с 2022 года закончила с чистой прибылью, которая составила около 331,1 млн руб.

Общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5 млрд руб., среди них ПАО «Сбербанк», ФНС РФ, ООО «Аквамак-Процессинг» и ООО «Сколхимпром».

Последняя компания в сентябре 2024 года подала иск о привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджеров «Башкиравтодора» и его акционеров — министерства земельных и имущественных отношений Башкирии и государственной инвестиционной компании АО «Региональный фонд» (Регфонд). В «Сколхимпроме» заявили, что бездействие владельцев и руководителей, знавших о плачевном состоянии дел на предприятии, привело к угрозе банкротства.

К иску присоединилась компания «Аквамак-Процессинг» (поставляла нефтепродукты «Башкиравтодору»), которая весной 2025 года добилась в суде принятия обеспечительных мер по делу о субсидиарной ответственности.

Суд арестовал акции банкротящегося предприятия, принадлежащие минземимуществу и Регфонду с целью избежать возможного вывода активов предприятия в ущерб кредиторам.

Ответчики оспаривали решение о запрете распоряжаться акциями, заявляя, что это блокирует приватизацию предприятия и не позволяет найти инвестора. По мнению владельцев АО, снятие ареста с акций не означает отказ контролирующих предприятие лиц от ответственности, ведь расплачиваться с кредиторами все равно по итогу будет региональный бюджет. Но апелляция и окружная кассация оставили в силе обеспечительные меры, посчитав, что это не препятствует поиску инвестора, а лишь гарантирует привлечение ответчиков к субсидиарной ответственности.

По жалобам минземимущества и Регфонда спор передали в экономколлегию ВС (см. “Ъ” от 16 апреля), которая сняла арест с акций. При наличии признаков объективного банкротства арестованные акции должника представляют собой неликвидный актив, указал ВС, и за счет их стоимости в принципе невозможно обеспечить исполнение решения о взыскании в рамках субсидиарной ответственности.

Делать это республика будет за счет своего бюджета, что и является гарантией погашения обязательств перед кредиторами. Смена акционера предприятия-должника в случае его приватизации сама по себе не уменьшает конкурсную массу и не освобождает от ответственности прежних акционеров, а значит, и не затрагивает интересы кредиторов, решила коллегия.

Вместе с тем, по мнению ВС, «обеспечительные меры безосновательно блокируют возможность проведения публично-правовым образованием антикризисных мероприятий, что противоречит целям и задачам процедур банкротства».

Управляющий партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова считает, что позиция ВС имеет высокую прецедентную значимость для всей практики банкротства компаний с государственным участием.

«Суд четко провел грань между обычными частными компаниями и публичными образованиями, обладающими особым правовым статусом. Теперь нижестоящие суды в аналогичных спорах будут обязаны учитывать, что возможность исполнения субсидиарной ответственности за счет бюджета исключает необходимость блокировать активы, если только не доказано, что бюджетная гарантия не обеспечит оперативное и полное удовлетворение требований»,— поясняет она. Важность позиции ВС в том, что нельзя механически арестовывать государственные активы, если это одновременно не усиливает защиту кредиторов и мешает реабилитационным мерам и обороту акций, добавляет управляющий партнер юрфирмы «Генезис» Артем Денисов.

В отличие от частных лиц, чьи активы могут быть скрыты или утрачены, продолжает госпожа Карташова, государство наделено стабильным механизмом бюджетного финансирования, из-за чего блокировка активов банкрота избыточна. Этот подход призван защитить публичные интересы и не допустить паралича антикризисных мер, а последние должны приносить пользу не только кредиторам, но и региональной экономике в целом, считает юрист. Что касается судьбы самого «Башкиравтодора», то теперь государство сможет реализовать программу приватизации, что откроет путь для привлечения стратегического инвестора и финансового оздоровления предприятия, полагает Наталья Карташова.

42,4 процента исков о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкротящихся предприятий удовлетворили арбитражные суды в 2025 году, по данным ЕФРСБ.

Для кредиторов решение ВС имеет двоякие последствия, отмечает Артем Денисов: «С одной стороны, исчезает заморозка актива, с другой — если приватизация действительно приведет к финансированию должника, шансы на восстановление платежеспособности или погашение большей части долгов могут вырасти». Между тем, уточняет господин Денисов, если речь идет о банкротстве хозяйственного общества с госучастием без прямой бюджетной гарантии либо есть данные о выводе ликвидных активов из предприятия-должника, суды по-прежнему смогут арестовывать акции в рамках споров о субсидиарке по обычным правилам.

Идэль Гумеров, Уфа