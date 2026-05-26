Росавиация перечислила исключения из особого режима полетов над Московской зоной

Минтранс и Росавиация России получили от Минобороны представление о введении особого режима полетов гражданских самолетов на высотах от 0 до 5,1 тыс. м. в Московской воздушной зоне. Ограничения на полеты не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Кроме того, ограничения не будут касаться полетов для оказания медицинской помощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также авиаработ по государственным контрактам.

Особый режим устанавливает Росавиация по представлению Генерального штаба Вооруженных сил России. Документы для ввода режима будут согласованы с другими ведомствами, добавили в Росавиации.

Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов сообщила, что ограничения начнут действовать с июня.