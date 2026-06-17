Арбитраж удовлетворил ходатайство Армении по «Электросетям»

Стокгольмский арбитражный трибунал удовлетворил ключевое ходатайство Еревана по делу компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), которая принадлежит бизнесмену и главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну, о разделении разбирательства на две части. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Стокгольмский арбитражный трибунал своим решением от 16 июня 2026 года полностью удовлетворил ходатайство Армении о разделении разбирательства на две части: в арбитражном деле Liormand Holdings Limited и "Карапетяны против Армении"»,— уточнили в правительстве.

Из заявления следует, что Армения представила аргументы, обосновывающие отсутствие у арбитражного трибунала юрисдикции для рассмотрения данного дела. Арбитраж счел наличие достаточных оснований для того, чтобы рассмотреть все представленные Ереваном аргументы отдельно.

«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июле 2025 года Нацсобрание Армении приняло закон о национализации ЭСА. После этого акционер «Электросетей» — компания Liormand Holdings Limited — и члены семьи бизнесмена Карапетяна подали иск в арбитражный суд Швеции. Истцы потребовали восстановить лицензию ЭСА и полномочия членов управления компании, а также запретить продажу или отчуждение акций и других активов «Электросетей».

В ноябре комиссия по регулированию общественных услуг Армении лишила «Электрические сети» лицензии. Поводом стали многочисленные нарушения, которые угрожали энергетической безопасности страны. Сам Самвел Карапетян находится под домашним арестом. Предпринимателя взяли под стражу в июне 2025 года после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В январе 2026 года Стокгольмский арбитражный трибунал полностью отклонил требования семьи Самвела Карапетяна по делу о национализации «Электрических сетей Армении». Арбитраж счел запрошенные истцами обеспечительные меры необоснованными.