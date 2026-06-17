Парашютисты переброшены с Урала в красноярские леса для тушения пожаров

30 парашютистов и десантников «Авиалесоохраны» Свердловской области 17 июня направлены в Красноярский край. Об этом говорится в сообщении ФБУ «Авиалесоохрана» о ходе тушения лесных пожаров в сибирском регионе.

«Обстановка в Красноярском крае резко осложнилась с 8 июня из-за вспышек возгораний от гроз. Более 90% пожаров возникли на труднодоступных и удаленных территориях Крайнего Севера и на приравненных к ним. В Енисейском округе ситуация осложнена вспышкой труднодоступных пожаров в старых шелкопрядниках»,— отмечается в пресс-релизе.

Руководство Красноярского края обратилось за помощью к Свердловской области и Рослесхозу. Ранее сообщалось о том, что в край прибыли специалисты из Республики Бурятия и Забайкальского края.

К утру 17 июня в регионе действовало 88 лесных пожаров. По данным правительства края, их общая площадь составляла 62,6 тыс. га. С огнем борются 1,4 тыс. парашютистов и десантников. Ежедневно задействованы 30 воздушных судов и 30 единиц спецтехники.

Валерий Лавский