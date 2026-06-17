Рособрнадзор не выявил утечек экзаменационных материалов до проведения ЕГЭ

Обработка экзаменационных материалов ЕГЭ в этом году идет с опережением графика, заявил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, никаких утечек контрольно-измерительных материалов (КИМ) до проведения ЕГЭ в этом году не было.

Господин Круглинский уточнил, что некоторым ученикам удается сфотографировать КИМ во время сдачи экзамена. «Им каким-то образом удается принести телефон, они фотографируют эти задания, потом пытаются найти помощь в глобальной паутине в решении данного задания. Ну, конечно, это никакая не утечка. Эти выпускники очень быстро выявляются, их работы аннулируются, и у них есть возможность пересдать эти экзамены ровно через год»,— сказал замглавы Рособрнадзора на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

В Рособрнадзор поступило 141 обращение о возможных нарушениях в пункте проведения экзамена. В основном жалобы касаются условий проведения экзамена. «Например, это традиционные замечания с водой, с доступом в различные помещения в пункте проведения экзамена... На эти ситуации реагируют очень быстро, и к следующим экзаменам все эти замечания уже устраняются»,— заверил Игорь Круглинский.

Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки и микрокамеру. 4 июня прошел экзамен по русскому языку. Его результаты уже начали публиковать на «Госуслугах» раньше срока.