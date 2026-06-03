Четырех выпускников удалили в первый день ЕГЭ за шпаргалки и микрокамеру

Четырех человек удалили в первый день Единого государственного экзамена за использование шпаргалок, микрокамеры в галстуке и вынос контрольно-измерительных материалов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Основной период ЕГЭ начался 1 июня, в этот день прошли экзамены по литературе, истории и химии.

«Иных каких-то серьезных сбоев у нас не было»,— сказал господин Музаев «Интерфаксу». По его словам, организаторы ЕГЭ получили жалобу от родителя выпускника из Калмыкии, которого удалили за использование микрокамеры в галстуке. «По ее заявлению было отсмотрено видео, подняты акты. Все доказательства того, что он использует запрещенные средства, были налицо. Поэтому эта жалоба у нас не подтвердилась»,— рассказал глава Рособрнадзора.

В первый день ЕГЭ не было утечек экзаменационных материалов, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, экзамены прошли без сбоев. Следующие экзамены пройдут 4 июня — школьники будут сдавать русский язык и математику базового и профильного уровней.