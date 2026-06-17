На «Госуслугах» раньше срока начали публиковать результаты ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ-2026 по русскому языку начали загружать на портал «Госуслуги» раньше запланированного срока. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Мы идем несколько с опережением графика в части обработки экзаменационных материалов. Так, например, результаты по первому экзамену — литература, история, химия — мы направили в субъекты на два дня раньше установленного срока. То же самое у нас сейчас наблюдается и с результатами экзамена по русскому языку»,— объяснил господин Круглинский.

По словам замглавы Рособрнадзора, вечером 16 июня была завершена загрузка результатов в региональные информационные системы. Сейчас их загружают на «Госуслуги», где участники смогут с ними ознакомиться. Выпускники уже начали получать первые результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии, которые прошли 1 июня.

4 июня в России прошел Единый государственный экзамен по русскому языку. В экзамене участвовали почти 669 тыс. человек, включая 651 тыс. выпускников текущего года. Результаты экзамена имеют значение как для получения аттестата, так и для поступления в высшие учебные заведения. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов. Выпускникам, претендующим на аттестат с отличием, потребуется результат не ниже 70 баллов.