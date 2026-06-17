И.о. конкурсного управляющего «Сибгорснаба» оспаривает сделки на 2,9 млрд рублей

И. о. конкурсного управляющего обанкротившегося ООО «Сибгорснаб» Сергей Лебедев оспаривает в суде три крупные сделки между должником и контрагентами на общую сумму 2,87 млрд руб. Он требует признать их недействительными, а также вернуть эти деньги в конкурсную массу вместе с процентами за пользование средствами. Среди сделок, которые хочет оспорить управляющий, — операции по расчетным счетам и услуги факторингового обслуживания. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе.

Речь идет о сделках «Сибгорснаба» с ИП Алексеем Бальде и Романом Шамовым, ТОО «Спецтранс-КЗ» и ООО «РОВИ Факторинг Плюс». Заявления об оспаривании сделок поступили в арбитражный суд Новосибирской области 15, 16 и 17 июня и пока не приняты к рассмотрению, свидетельствует картотека арбитражных дел.

ООО «Сибгорснаб» зарегистрировано в Новосибирске в 2016 году в сфере разборки и сноса зданий. Единственным учредителем компании является Кирилл Шишанов. В 2023 году выручка предприятия составляла 834,8 млн руб., но к 2024 году упала до 176,9 млн руб. (снижение на 79%). В июне 2025 года компания была признана банкротом по заявлению ФНС из-за долга в 26 млн руб.

Лолита Белова