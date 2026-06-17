«Интерфакс»: задержанного в Петербурге Трабера будут допрашивать в Москве
Петербургский предприниматель Илья Трабер будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Агентство подтверждает информацию региональных изданий, согласно которой бизнесмена задержали по делу об убийстве.
СМИ писали, что господин Трабер, а также предприниматель Владимир Даниленко, были задержаны в рамках расследования убийства в 2020 году выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова.
«Трабер задержан по подозрению в причастности к одному из убийств прошлых лет», — сказал собеседник «Интерфакса». Он добавил, что сейчас решается вопрос об этапировании бизнесмена в столицу «для проведения следственных действий и избрания в отношении него меры пресечения».
Петербургские издания писали, что уголовное дело расследует Центральный аппарат СКР, а также что в Петербург приехали сотрудники ФСБ из Москвы.
В России регулярно происходят задержания и возбуждение уголовных дел в отношении предпринимателей по различным обвинениям, включая убийства, мошенничество, хищения бюджетных средств, неуплату налогов и другие преступления. Расследованиями занимаются как региональные управления Следственного комитета (СУ СК, СКР), так и Главное управление экономического безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также ФСБ.
Задержанные предприниматели могут быть этапированы в другие города для проведения следственных действий, как это произошло с бизнесменом из Сургута, подозреваемым в убийстве, который был задержан силовиками. В других случаях, например, с бизнесменом, подозреваемым в хищении средств по программе «Пушкинская карта», задержания проводились сотрудниками МВД и ФСБ. Подобные дела могут быть связаны с преступлениями, совершенными много лет назад, и иногда требуют длительной и кропотливой работы следователей для сбора доказательств и установления всех обстоятельств.