«Фонтанка»: в Петербурге задержан бизнесмен Илья Трабер

В Санкт-Петербурге задержан предприниматель Илья Трабер, сообщает «Фонтанка». По информации издания, «по адресам его недвижимости идут обыски». Утверждается, что оперативные мероприятия 17 июня проводят сотрудники ФСБ. Данные подтверждает 47news. Издание пишет, что «сотрудники Центрального аппарата ФСБ России приехали в Петербург», «их интересует большая бизнес-фигура».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илья Трабер

Бизнесмен Илья Трабер



«Фонтанка» уточняет, что «в первую очередь силовики обыскали загородный дом Ильи Трабера», затем «побывали в знаменитом офисе бизнесмена на Старорусской, 12 и на ряде предприятий». Помимо этого обыски «коснулись одного из партнеров Ильи Трабера». Позднее появилась информация о том, что «задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко».

Илья Трабер начал заниматься бизнесом в конце 1980-х годов. В начале 1990-х основал фирму «Антиквар», специализировавшуюся на реставрации и торговле антиквариатом. Позднее стал в том числе совладельцем Петербургской топливной компании и столичной сети «Мосхозторг».

«Фонтанка» пишет, что сегодня бизнес господина Трабера «можно охарактеризовать как крупную инфраструктурно-портовую группу, ядром которой являются морские терминалы, логистика, земельные активы на Балтике, сервисные компании для портов и связанные с ними проекты в нефтегазовом и транспортном секторе». Издание пишет, что основным для бизнесмена проектом последних лет стал Приморский УПК, который может превратиться в один из крупнейших новых портовых комплексов страны.