«Фонтанка»: бизнесмена Трабера задержали по делу об убийстве депутата Петрова
Предпринимателя Илью Трабера задержали в Санкт-Петербурге по делу об убийстве в 2020 году муниципального депутата Александра Петрова, сообщает «Фонтанка». По информации издания, также задержан бизнесмен Владимир Даниленко.
Бизнесмен Илья Трабер
Оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в Выборге почти шесть лет назад, сообщили источники «Фонтанки».
47news пишет, что дело об убийстве расследует Центральный аппарат СКР — материалы были переданы из следственного управления по Ленобласти.
Выборгский мундеп, предприниматель Александр Петров был застрелен вечером 24 октября 2020 года в поселке Великое. По версии следствия, заказное убийство совершил снайпер. Один из сыновей бизнесмена, Виталий Петров, был первым российским пилотом в «Формуле-1» (выступал с 2010 по 2013 год).
Подробнее — в материале «Депутата застрелили как по заказу».