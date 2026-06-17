«Фонтанка»: бизнесмена Трабера задержали по делу об убийстве депутата Петрова

Предпринимателя Илью Трабера задержали в Санкт-Петербурге по делу об убийстве в 2020 году муниципального депутата Александра Петрова, сообщает «Фонтанка». По информации издания, также задержан бизнесмен Владимир Даниленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илья Трабер

Бизнесмен Илья Трабер



Оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в Выборге почти шесть лет назад, сообщили источники «Фонтанки».

47news пишет, что дело об убийстве расследует Центральный аппарат СКР — материалы были переданы из следственного управления по Ленобласти.

Выборгский мундеп, предприниматель Александр Петров был застрелен вечером 24 октября 2020 года в поселке Великое. По версии следствия, заказное убийство совершил снайпер. Один из сыновей бизнесмена, Виталий Петров, был первым российским пилотом в «Формуле-1» (выступал с 2010 по 2013 год).

Подробнее — в материале «Депутата застрелили как по заказу».