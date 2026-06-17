За убийство фельдшера скорой помощи иркутянина осудили на 15 лет колонии

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении мужчины по делу об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) фельдшера скорой помощи. Подсудимому назначили 15 лет колонии строгого режима, сообщает СУ СКР региона. Также суд удовлетворил гражданские иски супруги и матери погибшего о компенсации морального вреда в размере 2,5 млн руб. и 1,5 млн руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2024 года бригада скорой медицинской помощи везла пьяного мужчину с территории вахтового поселка в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ». Во время транспортировки пациент потребовал от фельдшера пересадить его из салона транспортного средства на пассажирское сиденье кабины. По данным облпрокуратуры, инцидент произошел во время остановки на участке автодороги Жигалово — Казачинско.

Получив отказ, злоумышленник вышел из салона автомобиля и нанес медработнику ножевое ранение в область грудной клетки, после чего скрылся с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Александра Стрелкова