Скульптор назвал случайностью отсутствие персонажа Панина на памятнике Балабанову

Скульптор памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге Мейрам Баймуханов объяснил отсутствие в композиции персонажа Алексея Панина «накладкой производства». Об этом господин Баймуханов заявил в комментарии изданию «Подъем».

Как указано в публикации, внутри композиции в виде грузового трамвая представлены плакаты фильмов господина Балабанова. Среди них — афиша картины «Жмурки» с оборванным углом на месте персонажа Алексея Панина.

«Это накладка производства, как и с Сухоруковым, в последний момент врезали и вварили. Случайность, как и Сухорукова в последний момент прилепил»,— заявил скульптор. Он пояснил, что скульптуру до последнего дорабатывали. Мейрам Баймуханов добавил, что это художественное произведение, и «все эти маркировки» лично для него неприемлемы.

Накануне в Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник Алексею Балабанову. Режиссер изображен сидящим в грузовом трамвае, как герой его фильма «Брат» Данила Багров. Внутри трамвая — отсылки к другим работам Алексея Балабанова и свердловским рок-группам.

В мае 2024 года Росфинмониторинг внес российского актера Алексея Панина в перечень экстремистов и террористов. В сентябре того же года его заочно приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для возбуждения дела стали публикации актера в Telegram-канале в 2022 году, в которых он оправдывал удары по Крымскому мосту. Артист с 2020 года проживает в Испании.