Скульптор назвал случайностью отсутствие персонажа Панина на памятнике Балабанову
Скульптор памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге Мейрам Баймуханов объяснил отсутствие в композиции персонажа Алексея Панина «накладкой производства». Об этом господин Баймуханов заявил в комментарии изданию «Подъем».
Как указано в публикации, внутри композиции в виде грузового трамвая представлены плакаты фильмов господина Балабанова. Среди них — афиша картины «Жмурки» с оборванным углом на месте персонажа Алексея Панина.
«Это накладка производства, как и с Сухоруковым, в последний момент врезали и вварили. Случайность, как и Сухорукова в последний момент прилепил»,— заявил скульптор. Он пояснил, что скульптуру до последнего дорабатывали. Мейрам Баймуханов добавил, что это художественное произведение, и «все эти маркировки» лично для него неприемлемы.
Накануне в Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник Алексею Балабанову. Режиссер изображен сидящим в грузовом трамвае, как герой его фильма «Брат» Данила Багров. Внутри трамвая — отсылки к другим работам Алексея Балабанова и свердловским рок-группам.
В мае 2024 года Росфинмониторинг внес российского актера Алексея Панина в перечень экстремистов и террористов. В сентябре того же года его заочно приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Поводом для возбуждения дела стали публикации актера в Telegram-канале в 2022 году, в которых он оправдывал удары по Крымскому мосту. Артист с 2020 года проживает в Испании.
Памятник режиссеру Алексею Балабанову (скончался в 2013 году) был установлен в Екатеринбурге у Дворца молодежи в середине июня 2026 года. Мейрам Баймуханов победил в конкурсе на лучший проект, предложив изобразить Балабанова сидящим в пустом грузовом трамвае, подобном тому, на котором герой его фильма «Брат» спасался от бандитов. Решение об установке памятника было принято Общественным советом по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга в августе 2024 года по инициативе продюсера Олега Гененфельда. Конкурс на лучший эскиз был объявлен в ноябре 2024 года, хотя первоначально жюри отклонило 30 заявок из-за отсутствия «убедительных архитектурных предложений», включая безуспешные попытки достичь сходства с режиссером и «банальные решения» с камерами и микрофонами. Конкурс продлили до апреля 2025 года, чтобы привлечь больше креативных идей. Изначально открытие памятника планировалось приурочить к 40-летию Свердловского рок-клуба в 2026 году.