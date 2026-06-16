Балабанов вернулся в Екатеринбург

В Екатеринбурге у Дворца молодежи открыли памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову. Он изображен сидящим в грузовом трамвае, как герой его фильма «Брат» Данила Багров. Внутри трамвая — афиши свердловских рок-групп, их альбомы и музыкальная атрибутика. Открытие памятника приурочили к Году уральского рока.

«Здесь он впитал в себя дух Урала, свободу Урала, звук Свердловского рок-клуба. Он смог поймать нерв своего времени, он передал не просто эпоху, в которой он жил,— он передал суть русского человека»,— сказал помощник президента Владимир Мединский, выступая на церемонии открытия памятника. Он также показал новый учебник обществознания для 10-го класса, который будет использоваться в школах со следующего года. Там в разделе «Культура» рассказывается в том числе о значении творчества Алексея Балабанова. «Он создавал атмосферу, которая как-то сама собою превращалась в высказывание. Это человек, который высказывался Богом данным ему языком, кинематографом»,— добавил режиссер Никита Михалков (на фото).

В церемонии открытия памятника также участвовали продюсер всех фильмов Алексея Балабанова Сергей Сельянов и снимавшиеся в его фильмах актеры. В конце мероприятия перед собравшимися выступили музыканты Свердловского рок-клуба, чьи песни звучали в фильмах режиссера,— Настя Полева, Егор Белкин и Сергей Бобунец.

Анна Капустина, Екатеринбург