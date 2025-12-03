Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области дошло до суда

В Ленинский райсуд Тамбова передано уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения региона Екатерины Юньковой. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Правительство Тамбовской области

Фото: Правительство Тамбовской области

Госпоже Юньковой вменяется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Уголовное дело возбудило региональное управление МВД.

Следствие считает, что в конце 2024 года по указанию обвиняемой в отсутствие законных оснований был издан приказ о ее личном премировании за выполнение особо важных и сложных задач. В результате из бюджета были незаконно израсходованы 129 тыс. руб. Вину госпожа Юнькова признала и возместила ущерб.

Екатерине Юньковой 36 лет. Она родилась в Сахалинской области, окончила Воронежский медицинский университет. Работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Тамбовской центральной районной больнице, заместителем главного врача в больнице № 3 имени Ивана Долгушина Тамбова. С марта 2023 года трудилась в министерстве здравоохранения региона. С февраля 2024 года работала в качестве врио главы минздрава Тамбовской области, затем была утверждена в должности.

В апреле этого года чиновница покинула пост после служебной проверки. На тот момент врио губернатора Евгений Первышов заявлял о системных нарушениях в работе министерства здравоохранения.

