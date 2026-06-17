Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных с сентября 2023 года 3,2%

Инфляция в еврозоне в годовом исчислении по итогам мая составила 3,2% по сравнению с 3% в апреле. Показатель стал максимальным с сентября 2023 года, следует из отчета Статистического управления ЕС (Eurostat). Окончательная оценка совпала с предварительным прогнозом.

Медленнее всего годовые показатели инфляции росли в Швеции (1,1%), Дании (1,8%) и Чехии (1,8%). Наиболее ощутимый рост был зафиксирован в Румынии (9,7%), Болгарии (6,3%) и Литве (5,1%).

Аналитики отмечают рост стоимости услуг на 3,5%, промышленных товаров — на 0,9%, продуктов питания, алкоголя и табачных изделий — на 1,9%. При этом цены товаров из последней категории стали повышаться медленнее по сравнению с апрелем: тогда показатель составил 2,4%. Энергоносители в мае подорожали на 10,8% в годовом выражении из-за конфликта на Ближнем Востоке.