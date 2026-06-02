Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2%

По итогам мая инфляция в еврозоне составила 3,2% в годовом исчислении, сообщило Статистическое управление ЕС (Eurostat). Показатель превысил 3% впервые с 2023 года.

Больше всего в мае в странах зоны евро выросли цены на энергоносители (10,9%, в апреле +10,8%), что обусловлено продолжающимися перебоями поставок топлива с Ближнего Востока из-за перекрытого Ормузского пролива. Также заметно выросли цены в секторе услуг (3,5%, в апреле +3,0%), на продукты питания, алкоголь и табак (2,0%, в апреле +2,4%) и неэнергетические промышленные товары (0,9%, в апреле +0,8%).

Динамика инфляции в разных странах ЕС в мае оказалась очень разной. Если в крупнейшей экономике ЕС, Германии, инфляция замедлилась до 2,7%, а во Франции — до 2,8%, то в таких странах, как Болгария (+6,3%), Греция (+5%) и Хорватия (+4,9%), рост цен оказался заметно выше среднего по еврозоне.

По мнению экспертов, продолжающаяся инфляция в еврозоне, скорее всего, приведет к повышению учетной ставки ЕЦБ на следующем заседании, которое намечено на 10–11 июня. «За неделю до следующего заседания ЕЦБ зафиксирован рост инфляции. Это побудит центральный банк принять решение о "страховочном" повышении ставки»,— цитирует телеканал CNBC Карстена Бжески, аналитика финансовой компании ING.

Евгений Хвостик