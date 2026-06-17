В Иркутской области увеличили доходы и расходы регионального бюджета

Законодательное собрание Иркутской области внесло коррективы в бюджет региона на 2026 год. Сессия парламента Приангарья, рассмотревшая соответствующую инициативу областного правительства, состоялась 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Доходы бюджета увеличены на 6,4 млрд руб. до 284,6 млрд руб., расходы — на 7,4 млрд руб. до 310,5 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился на 1 млрд руб. и составил 25,9 млрд руб.

Из дополнительной суммы расходов 3,9 млрд руб. будут направлены на зарплату работникам бюджетной сферы.

В 2025 году бюджет Иркутской области получил доходы в объеме 271,7 млрд руб. Расходы достигли 318,1 млрд руб., дефицит — 46,4 млрд руб.

Валерий Лавский