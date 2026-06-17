«Фонтанка»: вместе с Трабером задержан его бизнес-партнер Даниленко
В Санкт-Петербурге задержан предприниматель Владимир Даниленко, сообщает «Фонтанка». Издание указывает, что он является бизнес-партнером Ильи Трабера. О задержании последнего петербургские СМИ сообщили ранее сегодня.
«Самого Трабера будут допрашивать в Москве, так как уголовное дело возбуждено центральным аппаратом СК России», — пишет «Фонтанка».
Обыски у господина Трабера и, возможно, у господина Даниленко проводили приехавшие из Москвы сотрудники Центрального аппарата ФСБ, сообщал 47news.
По информации «Фонтанки», Владимир Даниленко был младшим партнером Ильи Трабера по бизнесу в ООО «Приморский УПК» — это глубоководный порт в Выборгском районе, ООО «Форт» (владеет 3,6 тыс. га на берегу Финского залива под Приморском), «РР-сити» (компания собиралась достраивать долгострои в Ленобласти в обмен на пустующие земли).
Задержания российских предпринимателей по различным обвинениям, включая мошенничество, хищение бюджетных средств, коммерческий подкуп и незаконную предпринимательскую деятельность, происходят регулярно. Зачастую дела могут быть связаны со сложными схемами, такими как создание финансовых пирамид или использование "Пушкинских карт" для хищения средств. В некоторых случаях правоохранительные органы, включая СКР и ФСБ, прибегают к арестам и задержаниям, а предприниматели могут оспаривать обвинения, утверждая, что договоры проходили проверку контролирующих органов или указывая на нестыковки в расчетах следствия.
Практика показывает, что предприниматели могут выступать в разных ролях в уголовных делах: быть обвиняемыми, потерпевшими или даже свидетелями, заключающими досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследования часто затрагивают крупные суммы, иногда достигающие сотен миллионов и миллиардов рублей. Нередко дела касаются бизнес-партнеров, в рамках которых один предприниматель может сотрудничать со следствием против другого, чтобы получить более мягкое наказание или урегулировать долговые обязательства.