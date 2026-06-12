МИД РФ призвал не посещать Таиланд из-за рисков задержаний по запросам США

МИД России призвал россиян с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд из-за «высокой угрозы задержания или ареста» по запросам США. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба дипведомства.

«К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую “охоту” за россиянами», –– заявили в МИДе. Дипломаты напомнили, что Таиланд связан с США двусторонним договором о выдаче. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян «без оглядки на таиландские власти».

При этом многие задержанные сталкиваются с угрозами со стороны американских спецслужб, указывается в публикации. МИД призвал россиян, имеющих «малейшие основания предполагать», что они могут стать объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд «как на отдых, так и с деловыми целями». Министерство также рекомендовало избегать пересадок в местных аэропортах.

В ноябре 2025 года по запросу ФБР США на острове Пхукет арестовали россиянина. Мужчину подозревают в хакерской деятельности. По версии полиции, он мог быть причастен к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США.